Coronavirus, il Gruppo Calzedonia produce mascherine e camici

Diecimila mascherine al giorno, almeno in questa fase iniziale. Numero che si prevede già di poter incrementare. Il Gruppo Calzedonia ha riconvertito la produzione in alcuni dei suoi stabilimenti e sta mettendo così a disposizione impianti e risorse nella gestione dell’emergenza sanitaria. Un gesto concreto e immediato, con cui ha risposto all’appello delle istituzioni impegnate nella lotta contro il coronavirus. Nello stabilimento trentino di Avio, in quello chietino di Gissi e in quelli situati sul territorio croato è infatti già partita la produzione di mascherine e camici.