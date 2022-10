Terracina (Latina), insulti omofobi e botte a giovane: 4 arresti

Devono rispondere di lesioni aggravate -

Gli arrestati devono rispondere, in concorso, del reato di lesioni aggravate. I fatti risalgono allo scorso 31 agosto quando, all'interno di un bar di Terracina, gli indagati, agendo in gruppo con un quinto individuo ancora non identificato, hanno minacciato con frasi intimidatorie e omofobe un giovane del posto che stava consumando la colazione, colpendolo violentemente con calci e pugni, anche al capo, utilizzando un portacenere in metallo, recuperato dai tavolini presenti nell'esercizio. Il giovane ha riportato un trauma cranico con ferite lacero contuse al cuoio capelluto e contusioni multiple.

L'aggressione del gruppo è stata ripresa dalle telecamere installate nel bar -