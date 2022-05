Botte e offese omofobe alla vicina, l'uomo accusato si difende: "In passato la insultai, ma non l'ho toccata"

Una lite per l'ascensore si sarebbe trasformata in un'aggressione omofoba. Una 53enne di

Alessandria

picchiata

"lesbica di m..."

"Pomeriggio Cinque"

ha infatti denunciato in questura un vicino di casa: secondo la donna l'uomo l'avrebbee insultata con l'espressionea seguito di una lite per l'ascensore condominiale. Lui però nega tutto e afornisce la sua versione dei fatti.

"Abbiamo litigato per l'ascensore - ha detto in collegamento con lo studio di Barbara d'Urso - ma non c'è stata nessuna colluttazione tra di noi. Se ci fossimo picchiati avrei dei segni, un graffio o gli occhiali rotti. Invece niente di tutto questo". L'uomo, inoltre, ha voluto fare una precisazione sugli insulti: "Lesbica di m... è vero l'ho detto, ma è un episodio che risale a tre anni fa - ha spiegato - ho sbagliato e chiedo scusa per averlo detto, ma non c'entra nulla con l'ultimo litigio".