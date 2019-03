Stadio Roma, Procura chiede archiviazione dell'indagine su Frongia

Frongia: "Non ho mai chesto favori" - "Ringrazio la Procura di Roma per aver chiarito la mia posizione e richiesto l'archiviazione nella vicenda che mi vede coinvolto. Ribadisco quanto detto anche in passato: non ho mai tenuto comportamenti illegali né scorretti. Non ho mai chiesto, fatto o ricevuto favori", ha affermato Daniele Frongia su Facebook dopo l'archiviazione. "In questi giorni non facili tuttavia stata una grande emozione ricevere migliaia di messaggi pubblici e privati di vicinanza e stima - ha aggiunto -. Sono onorato della fiducia in me riposta e altrettanto di non avervi deluso. Ringrazio inoltre quei giornalisti che, con grande onestà, hanno da subito sottolineato si trattasse di una vicenda già chiarita (neppure da me ma dalla stessa persona indagata che ne aveva fatto accenno), in alcun modo collegata ai recenti arresti, per la quale, pertanto, era prevedibile una archiviazione. Infine ringrazio Luigi Di Maio, Virginia Raggi e tutto il MoVimento 5 Stelle per avermi sostenuto in questi giorni".



L'autosospensione - Frongia dopo la notizia dell'indagine si era autosospeso dal Movimento 5 Stelle e aveva rimesso le deleghe. La sindaca Virginia Raggi aveva accettato le sue dimissioni ma si era riservata "di formalizzarle in attesa degli sviluppi della vicenda giudiziaria auspicati dai legali dell'assessore", ovvero l'archiviazione.



Nel frattempo, è arrivato il primo no al progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle. La Commissione Urbanistica del Municipio IX di Roma, Municipio a guida 5 Stelle, ha dato parere favorevole a una proposta di delibera sull'annullamento dell'interesse pubblico del progetto. Si tratta di un parere non vincolante per il Campidoglio, che comunque misura i dubbi in seno allo stesso Movimento.



Virginia Raggi chiede una verifica sul progetto dello stadio - Su un binario completamente diverso, si muove la nuova diligence sul progetto avviata dalla sindaca a Palazzo Senatorio dopo il secondo filone dell'inchiesta della procura di Roma. La prima cittadina ha chiesto approfondimenti agli uffici su tutti i dossier interessati dall'indagine della magistratura che ha portato anche all'arresto del presidente dell'Aula, Marcello De Vito.