Stadio Roma, Frongia indagato: mi autosospendo, nel rispetto del M5s

Daniele Frongia si è "autosospeso dal M5s" e ha deciso di "riconsegnare le deleghe in qualità di assessore allo Sport di Roma Capitale al sindaco Virginia Raggi". Lo ha annunciato su Facebook lo stesso Frongia, che è indagato dalla procura nell'inchiesta sullo stadio di Tor di Valle. La decisione è stata presa "per una questione di opportunità politica nel rispetto del M5s e di quei principi di trasparenza in cui credo fermamente", ha aggiunto.