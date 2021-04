Spionaggio, l'ambasciatore russo: "Caso spiacevole, ma non peserà sulle relazioni tra i due Paesi"

Tgcom24

"Questo incidente suscita dispiacere, così come la decisione italiana di dichiarare due funzionari persone non grate". Lo ha detto l'ambasciatore Russo in Italia Sergey Razov, commentando l'espulsione dei due cittadini russi coinvolti in una compravendita di documenti italiani riservati con l'ufficiale di Marina Walter Biot. "Contiamo - ha quindi aggiunto - che questo incidente non influisca negativamente sulle relazioni tra i nostri Paesi".