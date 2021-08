Facebook

Una domenica da ricordare per gli eroi a quattro zampe che hanno salvato la vita a quattordici persone rimaste bloccate in mare. È successo a Sperlonga, dove tre cani dell'Unità cinofila di salvataggio in mare hanno riportato a riva tre famiglie che si trovavano a circa 100 metri a largo. Con loro presenti anche otto bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.