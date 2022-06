Sosta selvaggia e incidenti a raffica: la Cnn denuncia la "trappola mortale" dei monopattini a Roma

Infortuni

- La Cnn ha raccolto la denuncia di diversi cittadini e indicato i numeri di quella che definisce una "trappola mortale": quattro persone uccise alla guida da quando, tre anni fa, i monopattini sono stati introdotti in città; un infortunio grave ogni tre giorni in Pronto soccorso secondo le autorità sanitarie. La situazione preoccupante si verifica nonostante "solo il 2% (circa 270) dei veicoli elettrici a noleggio viene utilizzato quotidianamente".

Sosta selvaggia

- La Cnn sostiene infatti che sono proprio i monopattini non utilizzati "a rappresentare la sfida più grande, soprattutto per i disabili". Il responsabile dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti Giuliano Frittelli spiega alla tv Usa che "si muove con il suo bastone da passeggio intorno a una mezza dozzina di monopattini che disseminano il marciapiede vicino al suo ufficio nel centro della città". E sottolinea, battendo il suo bastone sulla base di un monopattino, che "il primo problema è il parcheggio selvaggio" dal momento che la loro forma insolita rende facile inciamparvi per chi ha problemi di vista.

La stretta del Comune

- Da parte sua, il Comune di Roma ha messo in pista una forte stretta per gestire i monopattini. Si prevede infatti di introdurre una targa metallica e un tetto alla velocità (massimo 20 chilometri l'ora) con passaggio automatico a sei chilometri l'ora nelle aree pedonali. Prevista poi la fotografia obbligatoria al momento di parcheggiare per evitare la sosta selvaggia, noleggi solo per i maggiorenni e obbligo di iscrizione con la carta d'identità.

La bozza

- La bozza con le nuove regole è stata presentata pochi giorni fa dal Comune alle agenzie di sharing. A dicembre scadono le attuali concessioni per chi gestisce noleggio di bici e monopattini: per approvare le nuove assegnazioni, il bando deve dunque uscire entro qualche settimana.

Foto e limiti di velocità

- Dovrebbe quindi diminuire il numero degli operatori che noleggiano i monopattini, dagli attuali 7 con 14.500 mezzi a tre con massimo tremila pezzi l'uno. Il Comune dovrà inoltre individuare le aree no parking e quelle in cui realizzare gli stalli e per chiudere il noleggio sarà necessario fotografare il mezzo nello stallo e spedire la foto alla società di noleggio. Si introdurrà poi la distanza minima di 70 metri tra gli stock di mezzi dello stesso operatore, che non potrà piazzare più di cinque veicoli per blocco. Infine, saranno riviste le tariffe, con un tetto di 12 euro l'ora: su questo punto pare che gli operatori siano molto critici. In caso di infrazioni, le società rischiano dalla sospensione alla revoca dell'autorizzazione.