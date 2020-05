Silvia Romano: "Ora mi chiamo Aisha, il primo mese di prigionia ho pianto sempre"

"Durante la prigionia sono stata trattata bene, non sono mai stata minacciata di morte". Queste le prime parole dette dalla cooperante Silvia Romano , liberata e rientrata in Italia domenica . La giovane, alla psicologa dell’ambasciata di Mogadiscio, racconta di aver cambiato nome ("mi chiamo Aisha") e altri dettagli della prigionia ("nel primo mese ho pianto sempre"). Tiene un diario. I carcerieri, inoltre, le fanno girare tre video.

I suoi carcerieri da subito cercano di tranquillizzarla. "Mi hanno detto che non mi avrebbero fatto del male, che mi avrebbero trattata bene. Ho chiesto di avere un quaderno, sapevo che mi avrebbe aiutata", racconta la giovane secondo la ricostruzione de Il Corriere della Sera.

La sua prigionia, nella Somalia devastata dalla guerra civile, si caratterizza dai continui spostamenti e dalle lunghe marce. Alla fine saranno sei i luoghi dove la Romano è segregata. E' circondata da uomini, che parlano una lingua a lei incomprensibile, non vede nessuna donna. Soltanto un sequestratore mastica un po' di inglese.

In parallelo intanto procedono le trattative della Farnesina per riportarla in Italia. A novembre, qualche giorno prima dell'anniversario della cattura, gli 007 hanno la certezza che la cooperante sia ancora viva. "Durante la prigionia — spiega Silvia — ho girati tre video". Intanto "leggevo il Corano, pregavo" e in questo contesto matura la sua conversione. "La mia riflessione è stata lunga e alla fine è diventata una decisione".

"Dormivo su teli" "Stavo sempre in una stanza da sola, dormivo per terra su alcuni teli. Non mi hanno picchiata e non ho mai subito violenza", ribadisce più volte ai magistrati.

"Ti liberiamo" A metà aprile la nostra intelligence ottiene il video della prova in vita. Agli inizi di maggio vengono siglati i delicati gli accordi per lo scambio. A questo punto la giovane è avvisata dai suoi carcerieri: "Ti liberiamo" e per lei finisce un incubo.