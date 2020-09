Delitto Vannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni per omicidio volontario

Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere nel processo di appello bis per l'uccisione di Marco Vannini a Ladispoli (Roma) nel maggio 2015. E' stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. Inoltre sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi la moglie di Ciontoli, Maria Pizzillo, e i due figli Federico e Martina .

Per il capofamiglia, quindi, i giudici hanno riconosciuto il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, mentre per gli altri componenti della famiglia è stato riconosciuto l'omicidio volontario anomalo.

Soddisfatta la mamma di Marco, Marina, che dopo la lettura della sentenza, ha commentato: "Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall'inizio. Se fosse stato soccorso subito Marco sarebbe qui. La giustizia esiste e per questo non dovete mai mollare". Le fa eco il papà della vittima, Valerio, che ha sottolineato: "La giustizia deve essere un diritto di tutti. Abbiamo lottato per averla, l'importante è che prima o poi emerga".