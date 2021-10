Scontri a Roma, manifestante ferito rifiuta il tampone: caos al Pronto soccorso

"Grazie anche alla presenza di personale di polizia - prosegue la nota della Questura - il gruppo è stato allontanato in compagnia dello stesso manifestante. Gli infermieri aggrediti hanno manifestato la volontà di esporre denuncia nei confronti dell'uomo".

"La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l'intervento delle forze di polizia", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, definendo quanto accaduto "un fatto gravissimo". "Non è tollerabile che vengano aggrediti degli operatori sanitari - ha aggiunto -. Bisogna fermare il clima d'odio, questa escalation di violenza".

Durante l'assalto, un'infermiera è stata colpita con una bottigliata in testa. "E' stata refertata con alcuni giorni di prognosi - ha spiegato D'Amato -. L'assalto è scattato perché uno dei fermati, un uomo proveniente dalla Sicilia, era stato ricoverato in ospedale. Probabilmente nel tentativo di liberarlo". L'assessore ha aggiunto che ci sono stati dei danni: "E' stata forzata la porta d'ingresso, sono state divelte barelle e gli operatori si sono barricato dentro. I facinorosi sono però riusciti a entrare nell'area rossa del pronto soccorso".

Denunciato il manifestante trasportato al Pronto soccorso

Nel frattempo, il manifestante è stato denunciato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di rilasciare le proprie generalità. Secondo fonti di polizia, l'uomo durante la manifestazione aveva provato a fare dei video alle forze dell'ordine davanti a Largo Chigi e, dopo essere stato fermato, avrebbe rifiutato di fornire i documenti fuggendo via. Un agente sarebbe anche rimasto ferito al torace. Seguito a distanza dagli agenti, una volta arrivato a Galleria Borghese si sarebbe buttato a terra dicendo di essere stato picchiato dalle forze dell'ordine. Così è stato trasportato in ospedale dal 118.