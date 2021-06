Roma, trovato un ordigno artigianale sull'auto del dirigente Marco Doria: aveva denunciato abusi Villa Pamphilj

Un ordigno artigianale è stato trovato adagiato sull'auto del dirigente comunale Marco Andrea Doria che era parcheggiata nel quartiere Prati, di Roma . Il prefetto valuterà un innalzamento delle misure di protezione nei confronti del presidente del Tavolo per la riqualificazione di parchi e delle ville storiche della Capitale. Non è la prima volta, infatti, che Doria subisce intimidazioni . Sul caso indaga la polizia.

Le minacce nei confronti del dirigente comunale sono sopraggiunte a seguito del suo impegno nel denunciare l'occupazione abusiva di edifici storici a Villa Pamphilj e il danneggiamento di statue e fontane. "E' stato ritrovata una bomba nella macchina di Marco Doria. Un fatto gravissimo, esprimo la mia piena solidarietà", ha commentato a stretto giro il sindaco Virginia Raggi su Twitter.

L'ordigno era stato posizionato sotto il motorino del tergicristallo della vettura. Si tratterebbe di una bomboletta spray con dentro polvere pirica e innesco artigianale. Per disinnescarlo è stato necessario l'intervento degli artificieri.

"E un episodio gravissimo. Il MoVimento 5 Stelle si unisce al sindaco Raggi nell'esprimere solidarietà al dirigente del Comune nominato per quel ruolo dallo stesso primo cittadino e che già in passato era stato oggetto di minacce. Ci auguriamo si possa fare al più presto luce su questo episodio, individuando i responsabili e le ragioni che li hanno spinti a tanto". Così in una nota i senatori, i deputati e gli europarlamentari romani del M5s.