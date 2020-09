Ordigno bellico ritrovato in centro a Roma: isolata la zona

Ritrovato un piccolo ordigno bellico, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, in via dei Cappellari, a due passi da Campo de' Fiori, nel centro storico di Roma. L'ordigno, grande 15-20 centimetri, è stato scoperto a circa un metro di profondità da alcuni operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione in un negozio. Isolata la zona per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza.