Roma, scontro fra una moto e un mezzo del Servizio Giardini: un morto

Un uomo di 43 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel centro di Roma, vicino a Porta Pia. La vittima era a bordo del suo scooter quando si è scontrato contro un autocarro del Servizio Giardini del Comune, guidato da un 56enne. Quest'ultimo, fermatosi per allertare i soccorsi, è stato accompagnato all'ospedale Santo Spirito per gli accertamenti sull'assunzione di alcol e droga. Indaga la polizia.