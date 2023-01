Roma invasa dai rifiuti, i cittadini protestano: "Il Comune ci deve restituire la Tari"

I cittadini di Roma sono stanchi dei rifiuti per le strade della Capitale. Per questo, a Settebagni, i residenti hanno chiesto il rimborso della Tari, tra 2017 e 2018. La Corte di Giustizia tributaria ha accolto l'appello disponendo la restituzione dell'80% della tassa per i rifiuti che, come spiegato a "Mattino Cinque", ammonta intorno ai 20 mila euro.

Entro i prossimi quattro mesi dovranno arrivare i 20 mila di rimborso previsti dalla Corte di Giustizia tributaria che ha effettivamente riscontrato un disservizio da parte del Campidoglio nella raccolta dei rifiuti del quartiere. Si tratta di un precedente che potrebbe far scattare una reazione a catena anche in altri quartieri della Capitale.