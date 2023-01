Regionali Lazio, Francesco Rocca: "Sostegno da tutto centrodestra"

" La mia candidatura avviene in un contesto di affetto e simpatia. Queste chiacchiere sulle divisioni interne, io non le ho mai sentite. Ho avuto sostegno da tutti", ha ribadito Rocca alla conferenza stampa a Palazzo Ripetta.

Leggi Anche Regionali Lazio, il candidato del centrodestra è Francesco Rocca

"Termovalorizzatore da solo non serve" "Il termovalorizzatore sarà uno dei temi centrali di questa campagna. Il Lazio è al diciottesimo posto sul riciclo dei rifiuti, sta facendo un disastro. Il termovalorizzatore cosi com’è ha un problema: lì c'è una strada vincolata dalla Sovrintendenza. Se non partiamo dalla differenziata non andiamo da nessuna parte: il termovalorizzatore da solo non serve", spiega Rocca nella conferenza stampa di presentazione della sua campagna elettorale.

"Vogliamo un impianto - aggiunge - che chiuda il ciclo ma voglio andare alle prime posizioni in Italia per la differenziata. Fermo restando che la discussione su dove è ubicato quell'impianto io da presidente della Regione la porrò".

"Economia Regione è morta, Roma sia locomotiva" Per Rocca "l'economia di questa Regione è morta: Roma può essere la locomotiva e trascinare le altre province".

Migranti, "non confondere dignità persone con tema sicurezza" "Non va confusa l'assistenza e la dignità delle persone con il tema della pubblica sicurezza. Le occupazioni non sono la risposta, si rilancia il piano casa. Ma per me ogni essere umano finché sta sul territorio ha uguale dignità, che non significa uguali diritti: ad esempio non può votare", spiega il candidato del centrodestra rispondendo a una domanda sul tema migranti e sicurezza.

"Non bisogna confondere - sottolinea - un ambito nel quale il ministro Piantedosi che fa il suo dovere con quello della dignità dell'essere umano. Ma devo ricordare che il primo governo che ha previsto la detenzione per gli immigrati lo ha fatto con una legge che si chiama Turco-Napolitano".