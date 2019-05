Roma, riceve una multa di 11 euro ma ne paga 6.500

Per un problema con una ricevuta di cessazione contratto su un affitto a Frosinone, un uomo ha pagato una multa di 6.500 euro all’Agenzia delle Entrate. “Striscia la notizia” è intervenuta per saperne di più: il proprietario dell'appartamento, dato in affitto tramite agenzia immobiliare, avrebbe ricevuto un'informativa che segnalava una sanzione di soli 11, 12 euro.



“Ma poi, ho visto che me ne avevano prelevati più di seimila”, spiega l'uomo alla trasmissione, che ha consegnato personalmente la documentazione all’ufficio romano del fisco. La questione, però, sembrerebbe risolta e il rimborso dovrebbe essere accreditato 45 giorni, spiega Gerry Scotti dallo studio: una data da segnare in agenda.