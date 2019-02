Napoli, paga multa da 2.870 euro invece che 28,7: attende rimborso da un anno

Barbatelli stesso racconta il suo "calvario" burocratico al "Mattino": "Già la multa mi aveva parecchio innervosito - racconta oggi il centauro protagonista della vicenda - Ero in piazza Vanvitelli, dove i vigili sono particolarmente intransigenti e mi elevarono un verbale perché parcheggiai lo scooter poco fuori le strisce bianche. In realtà ricordo che proprio a loro avevo chiesto se potevo parcheggiare così e per questo mi innervosii un bel po’".



In attesa di rivedere i 2.471,30 euro pagati solo per errore, il protagonista di questa vicenda kafkiana ricorda: "Tornai in ufficio e subito pagai la multa, cosa che faccio sempre quando ricevo un giusto verbale, ma un paio di giorni dopo, andando a vedere l’estratto conto della banca, notai che era stato emesso un pagamento di 2.870 euro. Fu la mia banca a dirmi che i soldi erano stati versati sul conto corrente del Comune di Napoli per il pagamento delle Multe".



Presentato subito il modulo per il rimborso della somma, Barbatelli capisce subito che i tempi sarebbero stati lunghi. La riscossione delle multe non viene effetuata più direttamente dai vigili ma da un apposito ufficio di servizio finanziario. Non solo. A rallentare le uscite anche lo stato di salute del bilancio del Comune di Napoli: se non c'è liquidità infatti il risarcimento non scatta.