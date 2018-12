Rovigo, nata tetraplegica per colpa dei medici: arriva il risarcimento da 5,1 mln

Arriva un risarcimento da 5,1 milioni di euro per la famiglia di Eleonora Gavazzeni, la piccola nata dell'Ospedale di Rovigo, ma originaria di Bergamo, che ha sviluppato un'invalidità del cento per cento a causa di un errore medico e di carenze strutturali al momento del parto. Fino al momento della nascita, infatti, Eleonora era un feto sano, ma durante il travaglio le due ginecologhe hanno commesso una serie di errori che hanno danneggiato in maniera irreversibile la piccola rimasta tetraplegica. Il maxi assegno viene staccato dopo che i genitori si erano rivolti a "Le Iene" per denunciare che nessuno avesse ancora pagato per le proprie responsabilità dopo mesi di attesa.

"Anche questa battaglia è stata vinta. Il bonifico in favore dell'Azienda Sanitaria rodigina che, a sua volta, dovrà versarlo in favore della famiglia è stato fatto in data odierna", ha detto all'Ansa il legale della famiglia, Mario Cicchetti.



"Lo scorso 12 novembre - spiega ancora il difensore - avevo inoltrato un reclamo all'Ivass per l'incomprensibile atteggiamento tenuto dai LLoyd's, gruppo che assicurava la ginecologa coinvolta, e dell'Am Trust Europe Limited, che assicurava l'Asl 5 Polesana, che non volevano onorare la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo lo scorso 19 settembre che li aveva condannati, unitamente all'Azienda sanitaria, al pagamento di 5 milioni e 100 mila euro in favore della minore. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - aggiunge il legale della famiglia Gavazzeni - in accoglimento del reclamo proposto, ha intrattenuto serrati rapporti con i due Gruppi assicurativi, denunciando la loro posizione anche ai competenti organi di controllo del Regno Unito, ove entrambi hanno la sede legale principale. Le stesse assicurazioni, a seguito del reclamo sporto, si sono viste costrette a pagare l'intero importo in favore della famiglia predisponendo, in data odierna, il bonifico in favore dell'Azienda Sanitaria rodigina che, a sua volta, dovrà versarlo in favore della famiglia".