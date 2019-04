Roma, professore grave dopo una caduta dalla finestra di un liceo

Un professore di un liceo romano è in ospedale in gravi condizioni, con diverse fratture, dopo essere precipitato da una finestra della scuola, il liceo Vivona del quartiere Eur. I carabinieri per ora non escludono alcuna ipotesi. A dare l'allarme è stato un collaboratore scolastico, che ha visto il docente a terra nel cortile: il liceo è infatti regolarmente aperto e il docente era in attesa di iniziare le sue lezioni.