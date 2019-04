Venezia, il prof sequestra il cellulare: alunna in gita si butta dalla finestra

Una studentessa francese di 12 anni in gita a Venezia si è lanciata dal primo piano dell'hotel nel quale alloggiava dopo che il professore aveva sequestrato i cellulari di tutta la classe come punizione per il troppo rumore fatto nelle camere. L'episodio è avvenuto giovedì ma è stato reso noto solo ora dai Carabinieri. La giovane è ricoverata in ospedale, le sue condizioni vengono giudicate non gravi.