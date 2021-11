Roma, pensionato va in ospedale e gli occupano la casa: "Ci vivevo da 60 anni"

"Devo stare attento, non mi devo emozionare: ho un'insufficienza renale, sto conciato un po' male. Vivevo in quella casa dal 1962, sono quasi 60 anni". "Mattino Cinque" raccoglie il disperato appello di Ennio, un pensionato di Roma, che si è visto privato della sua casa di proprietà da una donna, dopo che si era recato in ospedale per degli esami.

"Questa persona ha detto che mi conosce, che le ho affittato casa, ma sono sciocchezze", continua l'uomo, a cui hanno forzato l'ingresso dell'abitazione e cambiato la serratura. "Ho parlato con i carabinieri, dovevo prendere dei certificati, delle cose, ma mi hanno detto 'no, non si può, è vietato, ci vuole il magistrato, bisogna aspettare'".