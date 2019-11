Roma, omicidio Sacchi: 5 misure cautelari, c'è anche Anastasia

Svolta nelle indagini per il delitto di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola a Roma. I carabinieri hanno notificano un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di cinque persone. Tra queste ci sarebbe anche Anastasia, la fidanzata della vittima, per la quale è stato disposto l'obbligo di presentazione in caserma. Per gli investigatori, la ragazza avrebbe tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.