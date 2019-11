Omicidio Sacchi, chiesa gremita per il funerale di Luca: la fidanzata non c'è

Tantissime le persone hanno partecipato al funerale di Luca Sacchi , il giovane ucciso durante una compravendita di droga davanti a un pub, a Roma. Alla celebrazione non c'era la fidanzata di Luca, Anastasia, che era con lui la notte dell'omicidio. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa del Santissimo Nome in Maria all'Appio, mentre la mamma, tra le lacrime, ha abbracciato a lungo la bara.

Sulla cassa c'era una grande corona di rose bianche e la fascia con la scritta "Mamma, papà e Federico". Tanti i fiori offerti da amici, parenti e semplici cittadini. Durante la cerimonia alcuni amici hanno voluto rendere omaggio al giovane, appassionato di motori, sfrecciando con la moto davanti alla chiesa.

"La morte di Luca in un certo senso ci ha fatto morire", ha detto il parroco durante l'omelia. "Non ci sono parole - ha proseguito - per colmare il vuoto lasciato da una persona che ci è cara, soprattutto per i suoi genitori. Solo il silenzio. Nel mondo in cui viviamo a volte ci sentiamo scoraggiati. Facciamo che la morte di Luca sia per tutti noi motivo di vita".