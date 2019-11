Delitto Luca Sacchi, nei tabulati la chiave degli accordi sulla droga

Sembra sia tutta nei tabulati telefonici la rete di contatti che c'è dietro lo scambio di droga programmato, e mai realizzato, la sera del 23 ottobre, quando tutto degenerò portando all' omicidio di Luca Sacchi, davanti a un pub di Roma . Gli inquirenti li stanno analizzando, per capire cosa ci sia dietro la morte del personal trainer di 24 anni ucciso da un colpo di pistola quella notte.

Luca e Anastasia e Del Grosso e Pirino, quale "ponte" - Secondo quanto scrive il "Messaggero", dall'analisi di questi tabulati dovrebbe risultare più chiaro quali siano i contatti tra le due figure chiave della vicenda, che hanno fatto da ponte tra Sacchi e la fidanzata Anastasia da una parte e Valerio Del Grosso e Paolo Pirino dall'altra. Si tratta di Giovanni Princi e di Valerio Rispoli, che in un primo momento sembrava che fossero comparsi solo la sera della sparatoria.

Princi e Rispoli, quali rapporti -. In realtà le indagini hanno chiarito che Princi (precedenti per droga e amico di Luca Sacchi) e Rispoli si conoscevano da anni. Sarebbe stato Princi a cercare Rispoli, raggiungendolo a Casal Montastero per comprare un po' d'erba, come racconta lo stesso Rispoli agli amici. I due dovranno quindi spiegare meglio passato e rapporti tra di loro.

Marijuana e i "ragazzi dell'Appio Latino" - Sembra infatti che Rispoli abbia detto a Del Grosso che si potevano guadagnare parecchi soldi procurando marijuana ad alcuni ragazzi dell'Appio Latino. A questo punto sarebbe scattata la trattativa, avviata qualche giorno prima di quel 23 ottobre, quando fu fissato l'appuntamento. Del Grosso si sarebbe accordato con Paolo Pirino inviando sul posto i suoi due intermediari. Quella sera Rispoli porta con sè Simone Piromalli, anch'egli amico di Del Grosso, con il ruolo di controllare se questi ragazzi avevano davvero i soldi per pagare.

L'incontro e il "fuori programma" dello sparo - I due arrivano all'appuntamento, incontrano Princi e vedono i soldi perché una ragazza, che sarebbe Anastasia, mostra loro lo zainetto con diverse mazzette da 20 e 50 euro. Luca c'è ma in quel momento è lontano da Princi e Anastasia: la ragazza conosceva qualcuno del gruppo di Casal Montastero? Gli investigatori ci stanno lavorando. Rispoli e Piromalli non sanno però cosa hanno architettato Del Grosso e Pirino: pensano che lo scambio si faccia ma poi, mentre sono nel pub, sentono un'esplosione di un colpo di pistola che viene da fuori e capiscono che "qualcosa è andato storto".

Il nodo dell'arma: dove l'hanno presa? - Dove hanno trovato quell'arma Del Grosso e Pirino? Quella pistola di cui ancora non c'è traccia, nemmeno del tamburo che Del Grosso avrebbe gettato tra le sterpaglie di via Belmonte in Sabina, dove è stata invece ritrovata la mazza da baseball usata durante l'aggressione a Luca. Gli inquirenti non escludono che quella pistola sia stata nascosta o riconsegnata a che l'aveva prestata ai due.