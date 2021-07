Roma, muore con la siringa nel braccio alla fermata della metro: il suo compagno era stato trovato cadavere in una valigia

Ansa

Una lunga striscia di sangue sull'asfalto aveva portato alla sua abitazione, dopo il ritrovamento del corpo di Luca De Maglie in una valigia abbandonata per strada a Roma. Nella serata di sabato, a meno di un mese di distanza da quell'episodio, il suo corpo è stato trovato riverso sulle scale della fermata metro di Rebibbia, con una siringa in un braccio. E' morta così, secondo gli inquirenti stroncata dalla droga killer che circola nella Capitale, Alma Reale, 39 anni. E il giallo di Roma si infittisce.