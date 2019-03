Roma, Jimmy Ghione aggredito da uno spacciatore

Psicofarmaci che non potrebbero essere venduti senza ricetta medica e che invece si possono recuperare tranquillamente da alcuni spacciatori "specializzati". Jimmy Ghione di "Striscia la Notizia" ha scoperto che a Roma in piazza Esedra questi farmaci, contenenti un potente oppiaceo, sono facilmente acquistabili.



L'inviato del tg satirico, recatosi sul posto, è andato a chiedere con telecamera e microfono spiegazioni agli spacciatori che hanno reagito molto violentemente. Uno di loro ha intimato più volte alla troupe di allontanarsi con un atteggiamento sempre più aggressivo fino a quando non ha iniziato a sferrare colpi con una stampella. Fortunatamente l'uomo ha raggiunto solo un piede di Jimmy Ghione, senza procurargli danni.