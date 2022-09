Roma, incubo cinghiali per 350 persone: "Non ci fanno entrare in casa"

E l'incubo si chiama cinghiali . Sono i residenti di un quartiere nuovo , curato, verde, in area Porta di Roma , zona nord-est della Capitale. Tra le 18 e le 22, ormai tutti i giorni, gli animali selvatici impediscono loro di entrare in casa. Si piazzano davanti agli ingressi delle palazzine di via Vittorio Caprioli a gruppi e aspettano, sbarrando la porta a chi vorrebbe fare ritorno a casa. A qualcuno è capitato di essere attaccato dagli "invasori".

"Ci siamo adeguati agli orari dei cinghiali"

- A raccontare la surreale vicenda è "Repubblica". "Abbiamo tutti paura - racconta Mary Di Basilio, titolare di un salone di bellezza e residente in una delle palazzine presidiate dagli animali -. Abbiamo dovuto cambiare gli orari, adeguarli a quelli dei cinghiali". Per evitare di incontrarli. C'è chi torna a casa e resta a lungo in auto in attesa che l'ingresso venga liberato. A volte suonare il clacson li fa scappare.

Ancora Mary Di Basilio spiega che, una sera, è uscita con un'amica a portare a spasso i cani e un cinghiale l'ha colpita con la testa. I bambini non possono più scendere nei giardinetti a giocare. I cinghiali si spaventano, e attaccano, facilmente.

Nessuno è intervenuto

- Gli abitanti hanno provato a chiamare i vigili, il Comune, il 112. Ma nessuno è mai intervenuto. Francesca, anche lei residente di una delle palazzine, racconta: "Ci hanno detto che non hanno abbastanza pattuglie e ci hanno consigliato di non avvicinarci". A peggiorare la situazione, dicono ancora i residenti, i cassonetti dei rifiuti strapieni e l'erba alta. "Anche se - chiarisce Andrea, un altro abitante delle palazzine - noi paghiamo, e tanto, per la spazzatura e il verde pubblico".

"Ostaggio" in 350

- Gli appartamenti "infestati" sono in tutto 155: circa 350 persone da settimane non possono più disporre liberamente della loro casa. Qualcuno evita di passare dal portone utilizzando i garage, altri corrono più forte che possono e altri ancora non escono proprio. C'è chi ha pensato di trasferirsi. Ma intanto per tutte queste famiglie l'incubo va avanti.