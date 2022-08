Roma, stop agli abbattimenti di maiali e cinghiali alla Sfattoria: il Tar del Lazio accoglie il ricorso dei volontari

Lo ha deciso il Tar del Lazio, che ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento dell'Asl Roma 1, che prevedeva l'uccisione degli esemplari per arginare la diffusione della peste suina. E' stata fissata per il 14 settembre l'udienza per approfondire la questione ed è stato ordinato alla Asl il deposito di altri documenti.

"La battaglia è appena iniziata anche per tutti gli altri animali oggetto di attenzione delle nostre amministrazioni, che hanno dichiarato una guerra ingiusta, solo perché i nostri amministratori non sono in grado di eliminare i rifiuti dalle strade di Roma, unica ragione della urbanizzazione dei cinghiali e della diffusione della PSA", ha detto la rappresentante legale della Sfattoria.

- Non sono stati contagiati dallama richiavano comunque di essereperché si trovano nella "zona rossa". Per questo era partita una grande mobilitazione per salvare 140 animali, tra maiali e cinghiali, ospitati dalladi Roma. I volontari hanno spiegato di aver ricevuto molte manifestazioni di solidarietà, con privati cittadini che si sono recati fisicamente in loco a "protezione" della zona. Era stato inoltre annunciato uno. Intanto prosegue anche la petizione su Change.org, che viaggia verso le

- Nella giornata di venerdì 12 agosto, il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso straordinario presentato contro l'ordinanza della Asl Roma 1, che appunto prevede l'abbattimento di questi animali tramite elettroshock. Il motivo, come detto, è che questi 140 esemplari - iscritti al registro nazionale come Pet e microchippati - si trovano nella "zona rossa" per fronteggiare la diffusione della peste suina.

- Su una possibile deroga ad hoc per i 140 animali della Sfattoria, il commissario straordinario per la peste suina Angelo Ferrari era stato chiaro: "Non è accoglibile la richiesta di non procedere all'abbattimento dei suini in questione, anche tenuto conto della carenza e inadeguatezza delle misure di biosicurezza come comunicato dall'Asl Roma 1".

- In commento al ricorso straordinario rigettato, la Sfattoria aveva affermato che "i diritti degli animali sono tutelati dalla nostra Costituzione ma non dal giudice". Si tratta - ritengono "di un incredibile episodio di malagiustizia. Il Tar del Lazio condanna infatti a morte, senza alcuna motivazione, circa 140 capi di suidi raccolti, accuditi e tenuti in custodia, nonché assolutamente sani e inoffensivi, da un gruppo di 200 volontari presso una struttura regolarmente registrata nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute".