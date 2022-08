Peste suina, la "Sfattoria" di Roma contro l'ordinanza di abbattimento: "Da Asl strage dei nostri maiali"

I nostri avvocati stanno già provvedendo a inoltrare il ricorso al Tar contro l'ordinanza. Ora più che mai vi preghiamo di aiutarci, in ogni modo". E' con questo drammatico appello su Facebook che La Sfattoria degli Ultimi , rifugio con più di 100 tra maiali e cinghiali salvati da maltrattamenti a Roma, lancia l'allarme sulla sorte dei suoi ospiti: "Asl farà una strage". Ma la peste suina incalza e la Regione Lazio non fa sconti. Così la Rete si mobilita e si apre la battaglia legale. "Non siamo un allevamento, i nostri sono animali d'affezione microchippati", è la difesa con appello diretto d'intervento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sono, dunque, a rischio abbattimento 130 tra maiali e cinghiali ospitati da questa associazione che si trova vicino Roma e che salva e cura animali o maltrattatati o recuperati tra le vie della Capitale.

"La Asl Roma 1 - spiega Paola Samaritani de La Sfattoria degli Ultimi - ci ha consegnato un'ordinanza impositiva di abbattimento motivandola con il rischio legato alla presenza della zona rossa per la peste suina e quindi sostenendo la necessità di dover provvedere all'abbattimento così come se si trattasse di un allevamento".

"I nostri animali, invece, - sottolinea Samaritani - sono iscritti nella Bdn (banca dati nazionale) come Pet, cioé animali di affezione e sono tra l'altro tutti microchippati. I nostri animali sono sanissimi e tutti regolarmente vaccinati come previsto dalla legge. Abbiamo inoltre adottato misure di biosicurezza stringenti: accessi su calce, doppie recinzioni, utilizzo di calzari e tute per l'ingresso in stalla".

"Il rischio ora - continua Samaritani - è che le autorità possano venire in qualunque momento e abbattere gli animali con l'elettroshok. Questo renderebbe vano il nostro tentativo di opporci a questa decisione assurda e crudele davanti al Tar del Lazio. Chiediamo quindi a tutti gli amici de La Sfattoria e a chi è sensibile al tema della crudeltà contro gli animali di far sentire la propria voce. Vorremmo intanto avanzare un appello 'morale' al Capo dello Stato: blocchi, lui che può, questa inutile mattanza".

Nella Sfattoria lavorano una cinquantina di persone tra volontari e sostenitori. E' stata già avviata una raccolta di firme su change.org alla quale hanno già aderito in circa 25.000.