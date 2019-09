Roma, inchiesta nomine: Raffaele Marra condannato per abuso d'ufficio

E' stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere per abuso d'ufficio Raffaele Marra , ex capo del personale del Comune di Roma , in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del Turismo in Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda in cui era stata coinvolta Virginia Raggi, assolta a novembre dall'accusa di falso.

Nel dicembre del 2018 Marra è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per corruzione in concorso con il defunto immobiliarista Sergio Scarpellini. In quella occasione, il giudice ha disposto la confisca dell'appartamento di Via dei Prati Fiscali che Marra aveva acquistato, a prezzo di favore, da Sergio Scarpellini, e dichiarato estinto il suo rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.



Secondo le accuse, l'imprenditore avrebbe pagato all'ex braccio destro di Virginia Raggi alcuni immobili per corromperlo. Per questo i due finirono in manette il 16 dicembre del 2016. Successivamente arrivo' per Marra anche l'accusa di abuso d'ufficio, nel fascicolo che portò alla sbarra anche la prima cittadina.