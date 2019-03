Roma, inchiesta De Vito: indagato per corruzione l'a.d. di Acea

L'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine che ha portato all'arresto di Marcello de Vito, ex presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa nei confronti di Donnarumma è di corruzione ed è legata a due sponsorizzazioni, da 25mila euro ciascuna, che Acea fece per dei concerti di Natale nel 2017 e 2018 che si tennero all'Auditorium di via della Conciliazione.