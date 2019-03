Roma, De Vito non risponde a gip: chiederà interrogatorio successivo

"Chiarirò tutto. Sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto sta succedendo", ha affermato De Vito. L'avvocato ha spiegato che il suo cliente era pronto a parlare e chiarire la sua posizione già oggi, "ma - ha spiegato - gli ho chiesto di avvalersi della facoltà di non rispondere per darmi il tempo di organizzare la difesa e di chiedere che sia ascoltato in un secondo momento".



I tre gruppi immobiliari coinvolti - L'ex presidente dell'Assemblea capitolina e l'amico avvocato Marcello Mezzacapo sono in cella da mercoledì. Secondo la procura, sono tre i gruppi immobiliari coinvolti nella vicenda: quello di Luca Parnasi, per lo Stadio e un progetto legato alla ex Fiera di Roma, quello di Pierluigi e Carlo Toti, che avrebbero pagato per ottenere l'ok alla riqualificazione degli ex mercati generali all'Ostiense, e quello di Giuseppe Statuto per un piano legato alla ex stazione di Trastevere.



Mezzacapo al gip: "Nessuna tangente" - "Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali che nulla avevano a che fare con l'attività politica di De Vito": è ciò che ha detto invece Camillo Mezzacapo al gip durante l'interrogatorio di garanzia a Regina Coeli. "Faremo ricorso", ha poi fatto sapere l'avvocato Francesco Petrelli.



Mezzacapo in un'intercettazione: "Abbiamo i politici" - "I politici ce li abbiamo. Ce li abbiamo". E' quanto ha affermato in un'intercettazione, presente negli atti dell'inchiesta sullo stadio della Roma Mezzacapo. L'intercettazione riguarda un colloquio tra l'avvocato arrestato e l'architetto Fortunato Pititto, uomo di fiducia dell'imprenditore Statuto (interessato ai lavori per l'ex stazione Trastevere) e finito agli arresti domiciliari. Mezzacapo rassicura il professionista sul "buon esito dell'operazione". "C'è interesse a farlo", afferma Mezzacapo ricordandogli "l'autorevolezza della personalità politica (Marcello De Vito, ndr)" presentata a Statuto. L'avvocato sollecita Pititto a "rinnovargli il mandato e inviargli l'acconto e pure un po' gli strumenti per operare". Pititto risponde: "Ok, ok".