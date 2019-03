Stadio Roma, Raggi su arresto De Vito: "Sono su tutte le furie"

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha commentato l'arresto di Marcello De Vito, l'ormai ex presidente dell'Assemblea Capitolina intercettato mentre discuteva su come "redistribuire i soldi" in riferimento ai finanziamenti per la costruzione dello stadio. "Questa notizia mi ha colto di sorpresa, sono su tutte furie", ha detto la Raggi. "Vedere che chi doveva giocare in squadra con te gioca con l'avversario fa male", ha concluso.