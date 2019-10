Roma, giovane tedesco dà in escandescenze in basilica San Pietro

Momenti di tensione nella basilica di San Pietro dove un uomo ha iniziato a dare in escadescenze urlando frasi in tedesco. L'uomo, che brandiva un rosario con crocifisso, non ha aggredito nessuno e non ha nemmeno provocato danni. E' stato fermato dagli agenti della gendarmeria vaticana. Portato in ospedale è stato sottotoposto a trattamento sanitario obbligatorio.