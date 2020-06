Roma, furti durante il lockdown: presa la "banda dei supermercati"

I carabinieri di Roma hanno arrestato cinque persone accusate di aver messo a segno una serie furti anche durante il lockdown, nonostante il divieto di spostamento imposto dall'emergenza coronavirus. Sei i "colpi" effettuati dalla banda in supermercati a distanza di pochi giorni in tutta la provincia. I malviventi si introducevano negli esercizi commerciali per svaligiarne le casseforti.