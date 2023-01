Avvocatessa uccisa a Roma dall'ex, si indaga sulle chiamate al 112 partite dal ristorante | Il legale dell'uomo: "Mi ha rivelato di non avere alcun tumore"

Nelle prossime ore Bonaiuti comparirà davanti al gip per l'udienza di convalida. La Procura di Roma contesta all'uomo la premeditazione, oltre l'omicidio volontario aggravato, i motivi abietti e futili e l'avere agito contro una persona a cui era legato sentimentalmente.

Si poteva fare di più per salvare Martina?

Si poteva fare di più per salvare Martina? È quello che ci si domanda in queste ore. I proprietari del "Brado" si sono difesi dalle accuse piovute da più parti. "Sono usciti insieme, noi però non abbiamo cacciato nessuno, anzi abbiamo chiesto alla ragazza se avesse bisogno di aiuto e lei ci ha detto che era tutto a posto". Per il momento vengono esclusi provvedimenti di natura penale nei confronti dei titolari del locale, ma non quelli amministrativi. Ciò che sembra certo è che l'avvocatessa, dal comportamento tenuto, temesse per la sua vita. Non è da escludere che si fosse accorta della pistola che l'ex teneva sotto la giacca e che non ne avesse parlato con nessuno per non allarmare e mettere in pericolo tutte le persone presenti al ristorante.