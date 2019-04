Roma, famiglie rom arrivano in centro accoglienza: proteste degli abitanti | Raggi cede: "Saranno ricollocati"

Roma, proteste per lʼarrivo di 60 rom in centro accoglienza Ansa 1 di 31 Ansa 2 di 31 Ansa 3 di 31 Ansa 4 di 31 Ansa 5 di 31 Ansa 6 di 31 Ansa 7 di 31 Ansa 8 di 31 LaPresse 9 di 31 LaPresse 10 di 31 LaPresse 11 di 31 LaPresse 12 di 31 LaPresse 13 di 31 LaPresse 14 di 31 LaPresse 15 di 31 LaPresse 16 di 31 LaPresse 17 di 31 LaPresse 18 di 31 LaPresse 19 di 31 LaPresse 20 di 31 LaPresse 21 di 31 LaPresse 22 di 31 LaPresse 23 di 31 LaPresse 24 di 31 LaPresse 25 di 31 LaPresse 26 di 31 LaPresse 27 di 31 LaPresse 28 di 31 LaPresse 29 di 31 LaPresse 30 di 31 LaPresse 31 di 31 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

E' stato un pomeriggio ad alta tensione quello vissuto alla periferia est della Capitale. Cassonetti rovesciati, dati alle fiamme e decine di abitanti in strada per un intero pomeriggio. Nella stradina alla periferia della città si sono radunate circa 300 persone, tra cui anche anziani. Con il passare del tempo la rabbia e' salita. I residenti hanno creato una sorta di barricate con i cassonetti dei rifiuti, posizionati al centro della strada, rovesciati o dati alle fiamme.



Alcuni hanno poi bloccato la consegna dei pasti all'interno del centro da parte di un addetto. I panini che dovevano esser consegnati sono caduti a terra e sono stati calpestati dai manifestanti, perché non potessero più essere forniti ai nomadi. La protesta e' scattata con l'arrivo delle prime famiglie dal centro d'accoglienza di via Toraldo a Torre Angela nella struttura di via dei Codirossoni, vincitrice di un bando europeo. Ad accogliere i rom, una settantina, scortati dalle forze dell'ordine, una folla di residenti inferociti. "Andate via" hanno urlato alcuni. "Basta con queste decisioni calate dall'alto" hanno protestato altri.



Campidoglio: saranno ricollocati - "In merito al trasferimento di circa 60 persone rom dalla struttura di via Toraldo a quella di via dei Codirossoni, l'Ufficio speciale Rom sinti e caminanti ha deciso di ricollocare le persone presenti nella struttura presso altri centri d'accoglienza per persone fragili su tutto il territorio romano". Lo comunica il Campidoglio in tarda serata dopo le proteste degli abitanti. "Le operazioni saranno curate dalla Sala operativa sociale a partire da stamattina e si concluderanno in sette giorni", si spiega nella nota.



Raggi: "Su migranti e campi nomadi avanti con terza via" - "Chi non è d'accordo con le parole del Santo Padre?". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo "diMartedì" -. Su migranti e campi rom sto portando avanti quella che abbiamo chiamato la 'terza via': inflessibili con i delinquenti, accoglienti con le persone fragili. I bambini e le persone fragili devono essere aiutati. I delinquenti devono andare in carcere e ci devono restare. Non si può fare di tutta l'erba un fascio".