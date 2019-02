Firenze, investirono un 29enne: scarcerati altri tre rom, solo uno resta in carcere

Solo uno degli arrestati per la morte di Duccio Dini, il 29enne investito a Firenze sette mesi fa, rimane in carcere. Gli altri cinque sono tutti agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a eccezione del più anziano del gruppo. Gli uomini, tutti di etnia romena, sono accusati di omicidio volontario per aver investito a un semaforo Dini che era in sella al suo motorino. Il gruppo, a bordo di due auto, si inseguiva ad alta velocità per un regolamento di conti.