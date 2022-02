Roma, false vaccinazioni per avere il Green pass: arrestati un medico e due pazienti

Il medico, A. C., un 64enne romano, con studio da 20 anni nel centro storico di Velletri, come riferisce Latina Oggi, è stato tratto in arresto la sera di venerdì 11 febbraio dalla guardia di finanza di Velletri e di Latina a seguito di varie segnalazioni. Pare che l'attività illecita andasse avanti da alcune settimane ed è stata documentata da dei filmati.

In tanti si rivolgevano a lui, noto anche per competenza nella medicina naturale e omeopatica, da Velletri e dai comuni vicini per ottenere la certificazione verde senza sottoporsi alla vaccinazione. "Siamo rimasti senza parole quando abbiamo saputo dell'arresto del nostro medico di famiglia - ha commentato un paziente a Latina Oggi.- Un dottore che è sempre stato molto disponibile, dalle doti umane molto spiccate e noto a tutti per i tanti anni di attività sul territorio".

I media locali riferiscono anche che le indagini proseguono per capire se il medico abbia avuto o meno collaboratori e valutare l'ammontare del giro di affari. Inoltre, pare che il dottore avesse precedenti penali per truffa ai danni delle assicurazioni.