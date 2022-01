Ascoli Piceno, vaccini "buttati" e Green pass falsi: arrestato medico

Un medico di Ascoli Piceno è stato arrestato per aver falsamente attestato almeno 150 somministrazioni di vaccino anti-Covid . Le false inoculazioni hanno permesso il rilascio di Green pass nei confronti di 73 persone . L'uomo è ora accusato di falso in atto pubblico oltre che di peculato per aver ritirato dal centro vaccinale di Ascoli 120 dosi di vaccino , di cui si sarebbe disfatto, senza averle utilizzate.

Un'altra persona è finita ai domiciliari L'ordinanza del gip di Ascoli, che per il medico applica la custodia cautelare in carcere, interessa anche una delle 73 persone che hanno ottenuto i Green pass ritenuti falsi, per la quale è stata disposta invece la detenzione domiciliare.

Accusati di falso i possessori del Green pass Tutti i 73 Green pass ritenuti falsi sono stati sequestrati; ai soggetti interessati sono stati sequestrati anche telefoni cellulari e altro materiale che per la Procura di Ascoli sono utili per la ricostruzione degli esatti confini della vicenda. A carico di ognuno dei 73 soggetti possessori di Green pass falsi è ipotizzato il reato di falso in concorso con il medico.

Medico indagato anche per truffa Il professionista è indagato anche per truffa aggravata ai danni dell'Asur riguardo gli emolumenti previsti per ciascuna dose somministrata.