Roma, chiude la figlia nel B&B per andare al ristorante: madre a processo

A raccontare la storia è Il Messaggero. Secondo le accuse, la madre - che all'epoca dei fatti, risalenti al gennaio 2017, aveva 27 anni - ha chiuso a chiave la bambina in un b&b in zona Prati, "lasciandola sola e senza un'adeguata e pronta custodia". Nel capo di imputazione si legge anche che la piccola si era "posizionata in piedi su un davanzale interno, antistante la finestra che dava sulla strada, piangendo in maniera disperata", mentre la donna "si intratteneva presso un vicino esercizio commerciale per mangiare".

Salvata da un passante - L'ipotesi è che la madre abbia lasciato la bimba addormentata prima di chiudere la porta del b&b. La piccola, accortasi dell'assenza della madre, l'ha quindi cercata arrampicandosi sul davanzale interno. A notarla un passante, che ha avvisato la polizia prima che la bimba potesse aprire la finestra. Gli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio hanno evitato il peggio, ravvisando però il comportamento della madre che ora dovrà comparire avanti al tribunale.