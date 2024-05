Roma, Chef Rubio aggredito fuori dalla sua casa: "Sono stati i terroristi sionisti"

"Mi hanno aspettato fuori casa in sei, mi hanno massacrato di botte, hanno bloccato il cancello elettrico".

Così, nella notte, in un video pubblicato su X, Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio ed ex rugbista, ha mostrato i segni del pestaggio, presentandosi ai suoi follower con il volto sanguinante e l'occhio tumefatto. "Terroristi. Questo sono gli ebrei sionisti", ha aggiunto, postando anche foto dei danni fisici e materiali subiti (come i vetri rotti dell'auto e il cancello della abitazione divelto), mentre rientrava a casa, a Frascati (Roma) e collegando il movente delle botte al suo essere da sempre pro-Palestina. "Potete massacrarmi ma tanto non mi piego", ha aggiunto il cuoco e attivista.