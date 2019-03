Roma, cede gradino scala mobile: chiusa stazione metro Barberini

Grande spavento in pieno centro a Roma: la fermata Barberini della metro è stata chiusa per il cedimento del gradino di una scala mobile. Non ci sarebbero feriti ma la rottura del gradino, che di fatto ha lasciato un piccolo vuoto, ha spaventato i passeggeri. Molti sono stati costretti a scavalcarlo per evitare di rimanere incastrati.