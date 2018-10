Cede scala mobile in metropolitana a Roma, feriti tifosi del Cska Mosca

Testimoni: "Saltavano e cantavano sulla scala mobile" - Alcuni testimoni hanno ribadito agli investigatori di aver visto i tifosi ballare e cantare sulla scala mobile, fino a quando la struttura non ha ceduto. Tra i passeggeri della metro c'è chi giura di avere visto i russi saltare. "Cantavano cori e sulla scala mobile saltavano", dicono. Qualcuno, precisano "era ubriaco". Ubriaco nonostante la rigida ordinanza antialcol scattata in tutto il centro storico di Roma proprio in occasione dell'incontro di Champions. I feriti sono quasi tutti tifosi russi.



La versione dei tifosi: "Non stavamo saltando" - Una ragazza russa ha invece raccontato che non stavano saltando. "No jumping, no jumping": è la versione di Daria, moscovita di 28 anni, che spiega mostrando un video come non stavano saltando. "Andavamo solo alla banchina", dice un altro ragazzo russo. Il video che Daria fa vedere, per testimoniare che nessuno saltava, mostra una visione parziale della scala sovraffollata e poi gli ultimi gradini che diventano una trappola, la gente che si accalca, qualcuno che, intuendo l'incidente e che giù non c'è scampo, cerca la fuga sul mancorrente.



Bottiglie, vetri e pezzi di lamiera - Decine di bottiglie di birra, vetri e pezzi di lamiera. Si presenta così, secondo quanto raccontano i soccorritori, la zona della stazione della metropolitana Repubblica di Roma dove ha ceduto una scala mobile. "La scala è integra per più di metà - spiegano - mentre gli ultimi gradini, meno di una decina, sono tutti spaccati e accartocciati uno sull'altro. Tutt'attorno ci sono bottiglie di birra e pezzi di vetro". Sulla banchina della stazione ci sono ancora dei tifosi feriti: la maggior parte di loro non ha riportato ferite gravi ma tagli soprattutto a piedi e gambe provocati da lamiere e vetri.