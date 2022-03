Roma, burlesque al Circolo ufficiali delle Forze armate: rimosso il direttore

L'evento, andato in scena sabato sera, non è piaciuto al ministero della Difesa , che ha disposto l' immediata rimozione del direttore della struttura, che è stato subito rimpiazzato.

I fatti Lo spettacolo di Holly's Good, star romana del burlesque, unica italiana ad aver vinto un titolo mondiale alla Burlesque Hall of Fame di Las Vegas, non era stato comunicato preventivamente, né era stata spiegata la tipologia. La disapprovazione dello Stato maggiore della Difesa è arrivata già prima che il filmato, con l'artista molto poco vestita davanti allo stemma del Circolo ufficiali, finisse in Rete.

Il disappunto dello Stato maggiore della Difesa L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della Difesa, ha espresso "profondo disappunto" per quanto accaduto E' quanto si legge in una nota di Smd, nella quale si sottolinea che il Circolo "dipende ordinativamente dallo Stato Maggiore della Difesa". L'ammiraglio Dragone, si legge nel comunicato, "ha disposto il trasferimento del direttore del Circolo ad altro incarico e, su richiesta del ministro della Difesa, ha avviato immediatamente un'inchiesta interna tesa a verificare fatti e responsabilità che, qualora ravvisate, avranno come conseguenza provvedimenti disciplinari commisurati con la gravità dei fatti accertati".