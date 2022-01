Mosca, influencer rischia il carcere per uno scatto hot davanti a una chiesa

Instagram

Non è servito cancellare il suo profilo Instagram: l'influencer russa Polina Murugina, autrice dello scatto audace davanti alla chiesa dell’Intercessione della Beata Vergine Maria di Mosca, è indagata per "aver offeso il sentimento religioso del popolo russo". L'influencer adesso rischia una multa di oltre 5mila rubli o in alternativa una pena detentiva, fino a un anno di reclusione in carcere.