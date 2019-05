Roma, blitz di Forza Nuova a San Pietro: slogan contro Papa Francesco

"Bergoglio come Pietro Badoglio, stop all'immigrazione": con questo slogan, scritto su uno striscione, Forza Nuova ha compiuto un blitz in Vaticano per manifestare contro Papa Francesco. "Oggi è toccato a lui, domani toccherà a Mimmo Lucano. Poi sarà il turno di media, toghe militanti e politici venduti a Bruxelles", minacciano i militanti di estrema destra ai quali è stato vietato di protestare lunedì in piazzale Aldo Moro.

"Il Papa - si legge in un comunicato di Forza Nuova - dovrebbe salvaguardare il deposito della Fede, promuovere dottrina e Verità, non incoraggiare l'immigrazione islamica e non né perseguire gli interessi di forze internazionali e globaliste che fanno dello sfruttamento, dell'odio e del terrore le loro armi. Le posizioni politiche contrarie agli interessi nazionali vanno combattute, per costruire muri a difesa della civiltà, non ponti che favoriscano l'invasione dei suoi nemici".



Quanto al divieto di manifestare lunedì in piazza Aldo Moro in occasione dell'intervento di Lucano all'università La Sapienza, il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha sottolineato: "Stupisce come per i difensori delle libertà astratte di tutto e di tutti la libertà finisca con Forza Nuova. Non si capisce infatti come un diritto sacrosanto (quello di fare in comizio in campagna elettorale) e una tematica legittima (quella di attaccare politicamente il signor Lucano sul fallimentare e ridicolo esempio di integrazione di Riace) siano un'eccezione a questa 'regola democratica'".