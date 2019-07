Roma, blitz della Raggi al palazzo occupato da CasaPound: "Via la scritta" Ma in Aula il M5s vota contro sgombero

"Via la scritta o si procederà in modo coatto" - "Se CasaPound non ottempererà spontaneamente a ciò che prescrive la notifica, ovvero la rimozione della scritta abusiva dal palazzo, si procederà in modo coatto", ha affermato il primo cittadino pentastellato. "Via il simbolo della prepotenza, ripristiniamo la legalità", ha concluso la Raggi.



La replica: "Faremo ricorso" - "È un atto amministrativo, faremo ricorso come ogni negozio che espone un'insegna che non va bene al Comune". La mossa di Virginia Raggi non sembra preoccupare il leader di CasaPound, Simone Di Stefano. "Veramente parliamo del nulla, è come se fossero andati a un bar a multarlo perché tiene i tavolini fuori senza permesso", ha aggiunto.



Il M5s vota con la Lega contro l'odg che impegna il governo allo sgombero - Pochi minuti dopo il blitz del sindaco Virginia Raggi in via Napoleone III, la Camera ha votato contro l'ordine del giorno al decreto Sicurezza bis, presentato dal Pd, sullo sgombero dello stabile occupato dal partito di estrema destra. A votare contro, oltre alla Lega e FdI, anche il Movimento 5 Stelle. La contraddizione è stata rilanciata via social dalla deputata del Pd Alessia Morani, che ha affermato: "La votazione è arrivata mentre il senatore pentastellato Patuanelli ci informava di quanto per loro non esistano eccezioni davanti alla legge e mentre invitava il Viminale ad attivarsi".