Ennesimo incivile incastrato dalle forze dell'ordine a Roma . A pubblicare il video che ha smascherato lo "zozzone" è ancora il sindaco Virginia Raggi impegnato, con la giunta capitolina, in prima linea nella lotta allo smaltimento illegale dei rifiuti . Questa volta ad aiutare il Nucleo Pics Ambiente della polizia locale, non solo le segnalazioni dei cittadini, ma anche le foto-trappole installate in alcune zone sensibili della città.

"La nostra lotta agli zozzoni prosegue grazie anche alle nuove foto-trappole installate a Roma dal Nucleo Pics Ambiente della polizia locale in diversi punti della città", ha scritto Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook spiegando: "Proprio in questi giorni, nella zona Aurelia, ad ovest di Roma, gli agenti hanno identificato uno svuotacantine che, con il suo furgoncino, è stato più volte pizzicato a sversare rifiuti di ogni tipo in strada vicino ai cassonetti".



"Gli agenti sono riusciti a beccarlo in flagranza durante un appostamento e lo hanno sanzionato con una multa di 1.500 euro. L'uomo, ovviamente, è stato denunciato. Lo stesso giorno sono stati fermati e sanzionati altri mezzi collegati alla stessa rete di svuotacantine", ha proseguito ringraziando l'associazione Retake, "che ha collaborato con le donne e gli uomini del Pics Ambiente segnalando gli adesivi e i cartelli che questo svuotacantine aveva affisso illecitamente in città".



"Continuate ad inviarci le vostre segnalazioni: insieme riusciremo a fermare questi incivili", ha concluso il primo cittadino lanciando un appello ai cittadini affinché aiutino il Comune a smascherare chi sporca.